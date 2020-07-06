Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем. Фото

Фото: Elbasy.kz

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем, сообщает Elbasy.kz.

Глава государства подчеркнул особую роль и вклад Елбасы в развитие Казахстана.

«Сегодня исторический день – 80-летие нашего Елбасы. Он – великий сын казахского народа. Мы обычно говорим: «Еліміздің ұлы қайраткері, ұлы перзенті». И так считают во всем мире. Это действительный великий человек и мы должны говорить об этом. Поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями и каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями», - сказал он.



Президент также отметил высокий международный авторитет Нурсултана Назарбаева.

«Елбасы создал современное государство, очертил границы Казахстана на карте мира. Об этом говорят все выдающиеся политики мира, которые в эти дни звонят и поздравляют нашего Елбасы. 80-летие это очень важная веха в жизни каждого человека. Желаю Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни. Я уверен в том, что он еще принесет огромную пользу нашему народу, нашему государству», - добавил Токаев.



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