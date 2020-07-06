[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем. Фото
Фото: Elbasy.kz
Фото: Elbasy.kz

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем, сообщает Elbasy.kz.

Глава государства подчеркнул особую роль и вклад Елбасы в развитие Казахстана.

«Сегодня исторический день – 80-летие нашего Елбасы. Он – великий сын казахского народа. Мы обычно говорим: «Еліміздің ұлы қайраткері, ұлы перзенті». И так считают во всем мире. Это действительный великий человек и мы должны говорить об этом. Поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями и каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями», - сказал он.

Президент также отметил высокий международный авторитет Нурсултана Назарбаева.

«Елбасы создал современное государство, очертил границы Казахстана на карте мира. Об этом говорят все выдающиеся политики мира, которые в эти дни звонят и поздравляют нашего Елбасы. 80-летие это очень важная веха в жизни каждого человека. Желаю Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни. Я уверен в том, что он еще принесет огромную пользу нашему народу, нашему государству», - добавил Токаев.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • За сутки в Таджикистане коронавирус выявлен у 54 человек
  • В Узбекистане за день три человека скончались от коронавируса
  • Рэпер Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com