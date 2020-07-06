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  6 июля 2020
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Эмомали Рахмон поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Предыстория: Сегодня Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе беседы Эмомали Рахмон поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием.

Стороны подчеркнули значение давних братских отношений и тесной дружбы двух лидеров для развития современных таджикско-казахстанских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.

В этом контексте они обменялись мнениями по ряду вопросов расширения и углубления взаимодействия двух стран в формате стратегического партнёрства дружественных народов Таджикистана и Казахстана.

Ранее президент Рахмон направил поздравительную телеграмму первому президенту Казахстана.

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