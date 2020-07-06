- Таджикистан, общество
- 19:17, 06 июля 2020
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|Предыстория: Сегодня Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе беседы Эмомали Рахмон поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием.
Стороны подчеркнули значение давних братских отношений и тесной дружбы двух лидеров для развития современных таджикско-казахстанских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.
В этом контексте они обменялись мнениями по ряду вопросов расширения и углубления взаимодействия двух стран в формате стратегического партнёрства дружественных народов Таджикистана и Казахстана.
Ранее президент Рахмон направил поздравительную телеграмму первому президенту Казахстана.
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