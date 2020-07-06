Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе беседы Эмомали Рахмон поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием.

Стороны подчеркнули значение давних братских отношений и тесной дружбы двух лидеров для развития современных таджикско-казахстанских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.



В этом контексте они обменялись мнениями по ряду вопросов расширения и углубления взаимодействия двух стран в формате стратегического партнёрства дружественных народов Таджикистана и Казахстана.



Ранее президент Рахмон направил поздравительную телеграмму первому президенту Казахстана.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения