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  6 июля 2020
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В Узбекистане количество случаев коронавируса достигло 10284
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 часов 6 июля в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 10 284 (+141).

По данным Минздрава, из подтвержденных новых случаев 118 зарегистрированы в Ташкенте. 20 случаев выявлены в Андижанской области среди граждан, находящихся на карантине после прибытия из-за рубежа. Еще 3 случая выявлены среди населения в Ферганской области.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 6584 человека. В инфекционных больницах республики проходят лечение 3664 пациента.

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