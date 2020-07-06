В Узбекистане количество случаев коронавируса достигло 10284

// АКИpress

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 6 июля в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 10 284 (+141).

По данным Минздрава, из подтвержденных новых случаев 118 зарегистрированы в Ташкенте. 20 случаев выявлены в Андижанской области среди граждан, находящихся на карантине после прибытия из-за рубежа. Еще 3 случая выявлены среди населения в Ферганской области.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 6584 человека. В инфекционных больницах республики проходят лечение 3664 пациента.