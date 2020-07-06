Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием

CentralAsia (UZ) - 6 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым президентом Казахстана – Нурсултаном Назарбаевым.

В начале беседы лидер Узбекистана поздравил Нурсултана Абишевича Назарбаева с юбилеем, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и новых успехов, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки и международной политики. Указали на важность продолжения тесной координации и взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, снижению негативного воздействия пандемии на осуществляемое взаимовыгодное сотрудничество.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев празднует 6 июля 80-летие. В этом году, несмотря на круглую дату, обошлось без особых торжеств. В Казахстане, как и во всем остальном мире, свирепствует коронавирус. Не обошла инфекция и Назарбаева, впрочем, он успел вылечиться как раз к своему дню рождения. За четыре дня до юбилея его тест на коронавирус дал отрицательный результат. Тем не менее в настоящее время экс-президент продолжает оставаться в самоизоляции.