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  7 июля 2020
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Внедряется ускоренный проход границы Китая и Монголии для перезагрузки торговых связей

CentralAsia (MNG) -  

Китай и Монголия внедрили соглашение об ускоренном въезде в условиях затяжной пандемии COVID-19, чтобы обеспечить упорядоченный и безопасный поток людей и товаров через границы в приграничных городах с пятницы, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Китая, передает Global Times.

По словам МИД Китая, в схеме зеленого проезда будут учтены потребности водителей грузовиков, перевозящих грузы через национальную границу, и других ключевых сотрудников, которым необходимо пересекать границу для нужд бизнеса, логистики и производства.

Министерство КНР заявило, что эта схема будет играть важную роль в расширении двусторонней торговли товарами и будет способствовать возобновлению работы и возобновлению производства в ключевых проектах с участием людей из обеих стран.

В апреле Китай впервые запустил механизм ускоренного въезда в Южную Корею, чтобы сдержать пандемию, одновременно начав экономическую работу и промышленное производство, что неизбежно предполагает обмен персоналом с основными торговыми партнерами. Последовали ускоренные соглашения с другими странами, такими как Германия и Сингапур. Тем не менее, большинство из этих связей были через международные рейсы, тогда как въезд на сушу имеет особое значение для таких стран, как Монголия.

Объем открытых торгов между Монголией и Китаем в 2019 году достиг 8,9 миллиардов долларов, что составляет 64,4 процента от общего объема внешней торговли Монголии, согласно публичным данным, опубликованным в январе.

Обе страны установили целевой показатель двусторонней торговли в 2020 году на 10 миллиардов долларов.
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