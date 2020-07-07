Внедряется ускоренный проход границы Китая и Монголии для перезагрузки торговых связей

CentralAsia (MNG) -

Китай и Монголия внедрили соглашение об ускоренном въезде в условиях затяжной пандемии COVID-19, чтобы обеспечить упорядоченный и безопасный поток людей и товаров через границы в приграничных городах с пятницы, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Китая, передает Global Times.

Китай и Монголия внедрили соглашение об ускоренном въезде в условиях затяжной пандемии COVID-19, чтобы обеспечить упорядоченный и безопасный поток людей и товаров через границы в приграничных городах с пятницы, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Китая, передает Global Times.

По словам МИД Китая, в схеме зеленого проезда будут учтены потребности водителей грузовиков, перевозящих грузы через национальную границу, и других ключевых сотрудников, которым необходимо пересекать границу для нужд бизнеса, логистики и производства.

По словам МИД Китая, в схеме зеленого проезда будут учтены потребности водителей грузовиков, перевозящих грузы через национальную границу, и других ключевых сотрудников, которым необходимо пересекать границу для нужд бизнеса, логистики и производства.

Министерство КНР заявило, что эта схема будет играть важную роль в расширении двусторонней торговли товарами и будет способствовать возобновлению работы и возобновлению производства в ключевых проектах с участием людей из обеих стран.

Министерство КНР заявило, что эта схема будет играть важную роль в расширении двусторонней торговли товарами и будет способствовать возобновлению работы и возобновлению производства в ключевых проектах с участием людей из обеих стран.