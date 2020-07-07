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  7 июля 2020
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Коэффициент выздоровления от коронавируса в Монголии достигает 85%

CentralAsia (MNG) -  

Еще три монгола были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления от коронавируса.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 220 подтвержденных случаев коронавируса; 188 из которых выздоровели. Другими словами, уровень восстановления Монголии в настоящее время достиг 85 процентов.

В настоящее время на лечении в НИЦИЗ находятся 32 человека с коронавирусом; 30 из них имеют слабые симптомы.

Еще одна приятная новость заключается в том, что третья женщина в Монголии родила девочку во время карантинной проверки на коронавирус. Будущая мать была переведена в НИЦИЗ из изолятора для родов. Мать была в изоляции для наблюдения после полного выздоровления от COVID-19.
Коронавирус в Монголии
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