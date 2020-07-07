Коэффициент выздоровления от коронавируса в Монголии достигает 85%

CentralAsia (MNG) -

Еще три монгола были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления от коронавируса.

Еще три монгола были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления от коронавируса.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 220 подтвержденных случаев коронавируса; 188 из которых выздоровели. Другими словами, уровень восстановления Монголии в настоящее время достиг 85 процентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 220 подтвержденных случаев коронавируса; 188 из которых выздоровели. Другими словами, уровень восстановления Монголии в настоящее время достиг 85 процентов.

В настоящее время на лечении в НИЦИЗ находятся 32 человека с коронавирусом; 30 из них имеют слабые симптомы.

В настоящее время на лечении в НИЦИЗ находятся 32 человека с коронавирусом; 30 из них имеют слабые симптомы.