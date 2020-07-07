Монгольские военнослужащие отремонтировали больницу в Южном Судане

CentralAsia (MNG) -

Миротворцы из Монголии, служащие в МООНЮС в Южном Судане, использовали свой инженерный опыт для ремонта больницы Абиенмом, которая находилась в аварийном состоянии после многих лет войны.





Они отремонтировали и покрасили стены, наладили электроснабжение и расширили кабельную систему, чтобы она достигла всех основных помещений больницы.





Монгольские военнослужащие создали специальную изоляционную комнату для пациентов с COVID-19, установили новые резервуары для воды, средства для мытья рук и передали широкий спектр медицинских принадлежностей.





После пяти лет войны госпиталь Абиенмом остался в ужасном состоянии. У нее не было надежного электричества или водоснабжения. Краска слезала с осыпающихся бетонных стен. Было только минимальное количество медикаментов для лечения тысяч людей из деревень административного района Рувенг, которые обращаются за помощью в больницу.





«В прошлом женщины прекратили посещать врача, увидев плохое состояние наших медицинских учреждений. Это привело к большему количеству смертей от домашних родов и к детям, которые умерли в раннем возрасте из-за отсутствия последующего наблюдения », - говорит Раджина Ньянёк, старший педиатр в больнице Абиенмом.





«Было очень интересно увидеть нового ребенка, которого вчера благополучно доставили с меньшим количеством боли от ее матери», - говорит Раджина Нянёк. «Мать и ребенок находятся в хорошем состоянии, потому что доставка была легче из-за материалов, полученных от монгольских миротворцев».





Усилия монгольских миротворцев были мотивированы желанием поддержать сообщество в борьбе с COVID-19. Персонал больницы и местные власти были особенно довольны добавлением изоляционной комнаты.





источник: UN Peacekeepers

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