Состоялась виртуальная встреча для механизма сотрудничества «Монголия-Китай»

CentralAsia (MNG) -
Проведена вторая виртуальная конференция по механизму сотрудничества «Монголия-Китай» в ответ на пандемию COVID-19.
Виртуальную конференцию возглавляли Департамент соседних стран Министерства иностранных дел Монголии и Департамент по азиатским вопросам Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, в котором приняли участие представители пограничных, таможенных, специализированных инспекций, торговли и транспорта, а также сотрудники посольств в двух странах.
В то время, когда угроза пандемии все еще существует, стороны договорились продолжить экономическое сотрудничество, особенно в области перевозки грузов и людей при условии ограничений, и договорились о временной процедуре «Зеленые ворота», которая будет осуществляться во время пандемии.
Это позволит людям с разумными предлогами и иностранным экспертам въезжать в страну на фоне COVID-19 для участия в двусторонних проектах в области торговли, логистики, производства, обслуживания и развития.
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