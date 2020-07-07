Состоялась виртуальная встреча для механизма сотрудничества «Монголия-Китай»

CentralAsia (MNG) -

Виртуальную конференцию возглавляли Департамент соседних стран Министерства иностранных дел Монголии и Департамент по азиатским вопросам Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, в котором приняли участие представители пограничных, таможенных, специализированных инспекций, торговли и транспорта, а также сотрудники посольств в двух странах.

Виртуальную конференцию возглавляли Департамент соседних стран Министерства иностранных дел Монголии и Департамент по азиатским вопросам Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, в котором приняли участие представители пограничных, таможенных, специализированных инспекций, торговли и транспорта, а также сотрудники посольств в двух странах.