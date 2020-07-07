У Монголии будет новое министерство

CentralAsia (MNG) -
На вчерашнем заседании Постоянного комитета Великого Государственного Хурала (ВГХ - парламент Монголии) по государственному устройству обсужден и одобрен вопрос о внесении на рассмотрение в ВГХ законопроектa о структуре и составе правительства.
Посоветовавшись с Президентом Монголии, Премьер-министр У.Хурэлсух представил ВГХ проект постановления о внесении изменений и дополнений в закон о структуре и составе правительства в соответствии со статьей 39.3 Конституции.
Постоянный комитет по государственному устройству провел сегодня 6 июля заседание в срочном порядке.
В документе предусмотрено, что новое Правительство будет иметь 14 министерства, из которых 6 основные и 8 отраслевые. В состав нового правительства входят 17 министров, включая самого премьера, вице-премьера и главы администрации по делам правительства.
Также нынешнее министерство образования, культуры, науки и спорта разделено на два и будут называться Министерством образования и науки и Министерством культуры. Политика и ответственность за развитие физической культуры и спорта переданы Комитету физкультуры и спорта, сообщает Монцамэ.
Таким образом, в состав нового Правительства входят:
-Министерство окружающей среды и туризма
-Министерство обороны
-Министерство иностранных дел
-Министерство финансов
-Министерство юстиции и внутренних дел
-Министерство труда и социальной защиты
-Министерство строительства и градостроения
-Министерство образования и науки
-Министерство дорожно-транспортного развития
-Министерство культуры
-Министерство горнорудной и тяжелой промышленности
-Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности
-Министерство энергетики
-Министерство здравоохранения.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения