В Казахстане за неделю от коронавируса скончались 76 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 30 июня по 6 июля от коронавирусной инфекции скончались 76 человек, сообщает оперативный штаб.

Так, в Акмолинской области зарегистрировано 9 случаев смерти: Мужчины 1964, 1964, 1977, 1963, 1942 годов рождения, женщины 1967, 1960, 1968, 1956 годов рождения.

В Алматинской области – 3: Мужчины 1960, 1954, 1944 годов рождения.

Атырауская область – 7: Мужчины 1963, 1965, 1951 годов рождения, женщины 1947, 1980, 1972, 1947 годов рождения.

Восточно-Казахстанская область – 1: Мужчина 1961 года рождения.

Жамбылская область – 2: Женщины 1964, 1927 годов рождения.

Западно-Казахстанская область – 7: Мужчины 1941, 1968, 1955 годов рождения, женщины 1942, 1952, 1943, 1952 годов рождения.

Кызылординская область – 1: Женщина 1960 года рождения.

Карагандинская область – 24: Мужчины 1958, 1946, 1947, 1942, 1958, 1940, 1932, 1952, 1943, 1946, 1960, 1935, 1964, 1935 годов рождения, женщины 1950, 1947, 1949, 1961, 1947, 1958, 1954, 1936, 1972, 1940 годов рождения.

Мангистауская область – 5: Мужчины 1960, 1980, 1949 годов рождения, женщины 1965 и 1942 годов рождения.

Северо-Казахстанская область – 4: Мужчины 1959 и 1964 годов рождения, женщины 1938 и 1955 годов рождения.

Туркестанская область – 2: Мужчина 1956 года рождения, женщина 1958 года рождения.

Павлодарская область – 1: Мужчина 1988 года рождения.

Город Нур-Султан – 2: Мужчины 1943 и 1954 годов рождения.

Город Алматы – 4: Мужчина 1963 года рождения, женщины 1978, 1940, 1957 годов рождения.

Город Шымкент – 4: Мужчины 1962 и 1972 годов рождения, женщины 1966 и 1944 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по республике зарегистрировано 264 случая с летальным исходом.

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