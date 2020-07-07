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  7 июля 2020
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 16 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели еще 276 пациентов, общее количество излечившихся достигло 16183, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 3248;

- Алматы - 2291;

- Карагандинская область - 1634;

- Атырауская область - 1528;

- Западно-Казахстанская область - 1185;

- Кызылординская область - 950;

- Шымкент - 717;

- Алматинская область - 610;

- Жамбылская область - 585;

- Актюбинская область - 555;

- Павлодарская область - 500;

- Мангистауская область - 454;

- Северо-Казахстанская область - 452;

- Туркестанская область - 444;

- Восточно-Казахстанская область - 357;

- Костанайская область - 343;

- Акмолинская область - 330.

Коронавирус в Казахстане
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