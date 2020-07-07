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  7 июля 2020
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В Пекине впервые за долгое время не выявили новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Пекине впервые с 11 июня после новой вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает городской комитет здравоохранения.

После новой вспышки в столице Китая коронавирус обнаружили у 335 человек, из них 15 пациентов выписаны из больниц, под медицинским наблюдением находятся 320 человек и 31 бессимптомный носитель.

После новой вспышки на рынке в Китае увеличился прирост зараженных. Рынок закрыли 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

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