В Пекине впервые за долгое время не выявили новых зараженных коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 8:54, 07 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В Пекине впервые с 11 июня после новой вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает городской комитет здравоохранения.
После новой вспышки в столице Китая коронавирус обнаружили у 335 человек, из них 15 пациентов выписаны из больниц, под медицинским наблюдением находятся 320 человек и 31 бессимптомный носитель.
После новой вспышки на рынке в Китае увеличился прирост зараженных. Рынок закрыли 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.