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  7 июля 2020
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В Ташкенте скончалась 37-ая жертва коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте скончалась 86-летняя женщина, у которой был диагностирован COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранении.

По данным министерства, жительница Чиланзарского района З. Р. была госпитализирована с высоким кровяным давлением, изменением речи и слабостью в руках и ногах в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 19 июня.

27 июня в связи с ухудшением состояния здоровья женщину перевели в отделение реанимации. Ей был поставлен диагноз «инсульт, отек головного мозга, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, острая сердечная и дыхательная недостаточность». Отмечается, что женщина более 20 лет страдала гипертонией.

Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась от отека мозга и острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Количество жертв COVID-19 в Узбекистане достигло 37.

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