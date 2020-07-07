Монголка занимает второе место в мире среди женщин с самыми длинными ногами

CentralAsia (MNG) - 29-летняя монголка Рэнцэнхорлоо Буд по длине ног занимает второе место в мире, после 16-летней Мачи Керрин из Остина, штат Техас.

Рэнцэнхорлоо Буд, родом из Монголии, имеет рост 6 футов 9 дюймов (205,7 см), длина ее ног составляет 134,1 см от бедра до пятки, пишет британское издание Daily Mirror.

Сейчас Б.Рэнцэнхорлоо живет в Чикаго, у нее в семье все высокие: рост ее отца составляет 208,2 см, мамы 185,4 см.





По слова девушки, вместо того, чтобы прятать ноги, она любит показывать их, надевая шорты и высокие каблуки.



«Мне нравится носить шорты и высокие каблуки, чтобы мои ноги выглядели еще больше длинными. Мне нравятся мои длинные ноги, и я думаю, что они делают меня красивее», - поделилась она.







Хотя Рэнцэнхорлоо считается одной из самых высоких женщин в мире, у нее нет желания войти в Книгу рекордов Гиннеса. «Я не планирую делать этого, потому что меня это не интересует», - говорит она.







«Найти одежду по размеру действительно сложно. Мой размер обуви - 13 (по меркам США - по нашим примерно 45-й размер). В Азии невозможно найти подходящую обувь, даже в Монголии и Корее. Я несколько раз пыталась найти в Соединенных Штатах, когда приехала сюда, но я не смогла найти одежду. Я просто пытаюсь покупать одежду онлайн. Даже тогда, когда я была в первом классе, я была того же роста, что и мой учитель - 168 см», - поделилась девушка.







Хотя в школе над ней и не издевались, она признается, что чувствовала себя неудобно из-за своего роста.









«В детстве мне было так плохо из-за моего роста. Некоторые люди заставляли меня чувствовать себя некомфортно, но сейчас мне кажется, что я выгляжу хорошо. За последние 15 лет мне начало нравиться то, как я выгляжу и я действительно чувствую себя комфортно в своем теле и длинными ногами», - заключила она.



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