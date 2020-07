Миссия ВОЗ по COVID-19 прибыла Туркменистан

CentralAsia (TM) - Миссия ВОЗ по COVID-19 6 июля отправилась в Туркменистан. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил об этом во второй половине дня в Twitter.

@WHO_Europe #COVID expert team right now on its way to Turkmenistan. Thanks to Robert Koch Institute, our #GOARN partners from Germany ?? for joining us and for the special efforts done by ?? to bring us there. #UnitedActionForBetterHealth pic.twitter.com/QcLrouFHnz — Hans Kluge (@hans_kluge) July 6, 2020