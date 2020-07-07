Миссия ВОЗ по COVID-19 прибыла Туркменистан

CentralAsia (TM) - Миссия ВОЗ по COVID-19 6 июля отправилась в Туркменистан. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил об этом во второй половине дня в Twitter.

@WHO_Europe #COVID expert team right now on its way to Turkmenistan. Thanks to Robert Koch Institute, our #GOARN partners from Germany ?? for joining us and for the special efforts done by ?? to bring us there. #UnitedActionForBetterHealth pic.twitter.com/QcLrouFHnz — Hans Kluge (@hans_kluge) July 6, 2020

До этого 5 июля в интервью на официальном сайте ООН представителя по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ Катерины Смоллвуд (Catherine Smallwood), сообщалось, что миссия ВОЗ прибудет в Туркменистан 6 июля для работы с национальными и местными властями по аспектам готовности и реагирования на COVID-19.

В течение 10-дневного развертывания группа миссии стремится встретиться с высокопоставленными должностными лицами и экспертами в области общественного здравоохранения в соответствующих областях для совместной работы по оценке рисков и разработке механизмов реагирования, которые потребуются для решения проблемы COVID-19. Эксперты посетят медицинские учреждения, центры общественного здравоохранения, лаборатории и другие учреждения на национальном, региональном и городском уровнях и пункты въезда, говорится в сообщении.

Туркменистан остается одной из немногих стран мира утверждающий об отсутствии COVID-19 на своей территории. На фоне заявлений руководства страны об отсутствии зарегистрированных случаев коронавируса, в стране наблюдается вспышка острой пневмонии.

Работа миссии ВОЗ в Туркменистане будет включать в себя системы координации и контроля на национальном уровне, эпидемиологию и эпиднадзор, лабораторные услуги, ведение пациентов, профилактику и контроль инфекций и информирование о рисках.

Визит миссии экспертов ВОЗ по COVID-19 в Туркменистан ожидался в конце апреля. Глава Европейского бюро ВОЗ сообщил о запланированном визите миссии 23 апреля, с тех пор организация вела переговоры с руководством Туркменистана с целью получить возможность посетить страну. В течение двух месяцев стороны согласовывали вопросы связанные с логистикой визита.

С приближением визита международных экспертов по COVID-19 в Туркменистане активизировались профилактические мероприятия и меры дезинфекции. Населению организованно раздают противовирусные таблетки. Персонал медучреждений обязали носить маски, перчатки, в инфекционных отделениях защитные костюмы от COVID-19. В Ашхабаде некоторые медучреждения закрываются на карантин, частные предприятия переходят на дистанционный способ работы.

Ожидается, что долгожданный визит экспертов ВОЗ по COVID-19 в Туркменистан, возможно прояснит реальную ситуацию в стране.