Президент Узбекистана поручил банкам разработать жесткие меры для искоренения коррупции

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость активизации процесса трансформации коммерческих банков в стране.

Об этом Ш. Мирзиёев заявил на совещании 6 июля по вопросам реализации Стратегии реформирования банковской системы на 2020-2025 годы и ускорения процессов трансформации коммерческих банков.

По данным пресс-службы президента, в ходе встречи Мирзияев отметил, что в настоящее время 6 коммерческих банков - "Ипотекабанк", "Саноаткурилишбанк", "Туронбанк", "Асакабанк", "Алокабанк" и "Агробанк" начали сотрудничество с международными финансовыми институтами в вопросах финансовой диагностики, разработки долгосрочных стратегий и приватизации. Однако работа по трансформации других коммерческих банков продвигается недостаточно активно, отметил глава государства.

Для изменения ситуации поручено провести инвентаризацию не свойственных банкам функций, организовать учебные программы в Корпоративном центре переподготовки при Центральном банке для разъяснения задач трансформации банков, в первую очередь для банковских сотрудников на местах.

На встрече также были обсуждены вопросы искоренения коррупции в банковской системе.

Глава государства подчеркнул необходимость принятия председателями банков жестких мер по искоренению коррупции, внедрению комплаенс-контроля и других действенных механизмов.

На встрече Мирзиёев также подверг критике тот факт, что в коммерческих банках с государственными активами все еще высока доля средств, полученных от правительства.

По данным, озвученным президентом, доля таких кредитов составляет 41 процент в "Кишлок курилиш банке", 32 процента в "Ипотекабанке". В прошлом году под государственную гарантию привлечены кредитные линии на сумму около 600 миллионов долларов, в текущем году данный показатель составит 570 миллионов долларов. В то же время доля сбережений и срочных вкладов населения в крупных банках составляет в среднем лишь 5 процентов. С учетом данного факта ЦБ поручено подготовить дополнительные предложения по привлечению вкладов населения в банки.

Мирзиёев подчеркнул необходимость для банков привлекать финансовые ресурсы самостоятельно, без государственной поддержки и помощи.