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  7 июля 2020
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В Узбекистане обновлен рекорд дневного прироста выявленных случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в течение дня было зафиксировано 342 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель с начала пандемии в стране.

По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 23:30 часов 6 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 10362 (+78).

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 6628 человек.

В инфекционных больницах республики проходят лечение 3697 пациентов, 25 из которых находятся в тяжелом состоянии, 13 – в крайне тяжелом.

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