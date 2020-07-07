В Монголии за сутки выявлены 5 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор НИЦИЗ Д.Нямхуу принял участие в очередной пресс-конференции Министерства здравоохранения Монголии и представил результаты анализов на наличие инфекции COVID-19.

«6 июля 757 образцов были протестированы в четырех лабораториях, а 752 человека дали отрицательный результат на коронавирус. У пяти человек, прибывших из России дали положительный результат на коронавирус», - сказал он.

Согласно решению Государственной чрезвычайной комиссии Монголии, процесс по репатриации своих граждан из России, желающих вернуться на родину, организовался на пограничном контрольно-пропускном пункте Алтанбулаг в аймаке Сэлэнгэ с 5 по 6 июля. И более 200 гражданина Монголии вернулись на родину из России.





Также сегодня еще 6 пациентов были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления от коронавируса.





Общее число выявленных случаев достигло 225, из них выздоровели 194, под медицинским наблюдением остается 31 человек.

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