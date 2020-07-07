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  7 июля 2020
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Маски, подаренные Тайванем Монголии, были подтверждены как премиальные

CentralAsia (MNG) -  Маски, подаренные Тайванем Монголии, были протестированы Финским центром технических исследований (VTT Technical Research Center of Finland). В резултате степень фильтрации составляет 99,7%. Тайвань пожертвовал маски Финляндии одновременно с Монголией.

Грейс Дж. Луо, представитель Тайваня в Монголии, сказала: «Качество тайваньских масок было доказано как высокий стандарт по европейским и американским стандартам. Тайвань недавно подарил Монголии 200 000 масок, и с фильтрации 99,7% масок с надписью MIT («Сделано в Тайване») могут эффективно защитить здоровье и безопасность работающих сотрудников на передней линии борьбы с коронавирусом. Кроме того, Тайвань недавно сделал Монголию страной с низким уровнем риска и открыл свои двери для монгольских предприятий и студентов. Мы надеемся, что в будущем Тайвань и Монголия будут работать рука об руку для борьбы с коронавирусной инфекцией».

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В начале июня Тайвань передал Монголии 200 000 масок, и Тайвань расширил производство масок с февраля этого года, сделав его вторым по величине производителем масок в мире.
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