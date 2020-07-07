Директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии призывал летом отдыхать в селе

CentralAsia (MNG) - Директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии Д.Нямхуу призывает соотечественников отдыхать в сельской местности в течение двух месяцев.

«Как вы знаете, во многих странах число случаев коронавируса снова возросло из-за резкого ослабления карантина. В Казахстане заболело более 49 тыс. человек и умерло 264 человека. Следует отметить, что Казахстан является кочевой страной. Они живут так же, как мы. Сложная ситуация и в соседней России. Случаи зарегистрированы в Туве, Бурятии и Чите», - сказал он.

«В солнечной Монголии лето длится всего два месяца. Используйте это для поддержки вашей иммунной системы. Ешьте мясо наших пасущихся животных, которые питаются растениями, растущими на высоких горах, скалах и степях, и пойдем к нашим братьям и сестрам, родителям, бабушкам и дедушкам в село и отдохнем в тихом месте от шума ветра и снова соберемся в октябре», - заключил он.



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