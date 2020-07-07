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  7 июля 2020
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В Казахстане за сутки зафиксировано 1109 новых случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1109 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 649 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Алматы - 157 / 41;

- Западно-Казахстанская область - 128 / 102;

- Атырауская область - 101 / 94;

- город Нур-Султан - 95 / 42;

- Карагандинская область - 93 / 52;

- Актюбинская область - 86 / 59;

- Костанайская область - 63 / 22;

- Восточно-Казахстанская область - 62 / 30;

- Жамбылская область - 59 / 32;

- Павлодарская область - 52 / 34;

- Туркестанская область - 52 / 19;

- Алматинская область - 51 / 40;

- город Шымкент - 39 / 32;

- Акмолинская область - 32 / 25;

- Северо-Казахстанская область - 19 / 7;

- Мангистауская область - 13 / 13;

- Кызылординская область - 7 / 5.

Таким образом,всего в стране выявлено 49 683 заболевших, из них выздоровели 16 183 человека, скончались 264 пациента.

Коронавирус в Казахстане
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