В Казахстане за сутки зафиксировано 1109 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1109 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 649 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Алматы - 157 / 41;
- Западно-Казахстанская область - 128 / 102;
- Атырауская область - 101 / 94;
- город Нур-Султан - 95 / 42;
- Карагандинская область - 93 / 52;
- Актюбинская область - 86 / 59;
- Костанайская область - 63 / 22;
- Восточно-Казахстанская область - 62 / 30;
- Жамбылская область - 59 / 32;
- Павлодарская область - 52 / 34;
- Туркестанская область - 52 / 19;
- Алматинская область - 51 / 40;
- город Шымкент - 39 / 32;
- Акмолинская область - 32 / 25;
- Северо-Казахстанская область - 19 / 7;
- Мангистауская область - 13 / 13;
- Кызылординская область - 7 / 5.
Таким образом,всего в стране выявлено 49 683 заболевших, из них выздоровели 16 183 человека, скончались 264 пациента.