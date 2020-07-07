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  7 июля 2020
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Госконцерн «Туркменгаз» до 1 сентября уволит 450 сотрудников

CentralAsia (TM) -  В государственном концерне «Туркменгаз» продолжаются сокращения. До 1 сентября в ашхабадских структурах организации уволят 450 сотрудников, сообщают "Хроники Туркменистана".

В середине июня руководство концерна при участии юриста организации предупредило работников о предстоящих сокращениях. Им объяснили, что в связи с тем, что за экспортируемый газ нет ожидаемой прибыли, содержание большого количества работников не рентабельно. В связи с этим все присутствующие должны написать заявления об увольнении по собственному желанию с 1 июля.

Люди отказались писать заявления, несколько человек обратились в прокуратуру.

С 1 июля увольнений не последовало. Однако работников собрали вновь и сообщили, что им идут на встречу и уволят с 1 сентября. В этот раз никакие жалобы не помогут. После увольнения людям выплатят пособия за два месяца.

"Это чтобы у вас были деньги отпраздновать День независимости", – цитирует издание заместителя руководителя концерна.

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