Центральный Банк Монголии приобрел 2,3 тонны драгоценных металлов в июне

CentralAsia (MNG) - В мае 2020 года покупка драгоценного металла Центральном банком Монголии (МонголБанк) составила 2,3 тонны, в результате чего общий объем покупки драгоценного металла МонголБанк в 2020 году увеличился до 10,8 тонны, из которых 9,1 тонны — золото, а 1,7 тонны —серебро.

Это означает, что объем покупки драгоценного металла увеличился на 4,8 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне филиалы МонголБанка в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор закупили 63,9 кг и 81,9 кг драгоценных металлов соответственно.





Средняя цена покупки МонголБанка 1 грамма золота в июне составила 156 422,38 тугриков или примерно $55, 31.

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