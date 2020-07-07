[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане количество случаев коронавируса за ночь увеличилось на 97 и достигло 10459
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 7 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 10 459 (+97).

По данным Минздрава, 35 новых случаев было выявлено среди граждан в Карантинном центре (все из-за рубежа), 59 в Ташкенте и 3 в Республике Каракалпакстан.

В настоящее время в стране вылечились 6690 человек, инфицированных коронавирусом, 3732 пациента проходят лечение, из них 25 находятся в тяжёлом состоянии, а 11 - в критическом.

Новости по теме:

print
  • В США полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, освободили под залог
  • Эксперты призывают ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса
  • Узбекистан отправил еще одну партию гуманитарной помощи в Кыргызстан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com