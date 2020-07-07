В Узбекистане количество случаев коронавируса за ночь увеличилось на 97 и достигло 10459

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 7 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 10 459 (+97).

По данным Минздрава, 35 новых случаев было выявлено среди граждан в Карантинном центре (все из-за рубежа), 59 в Ташкенте и 3 в Республике Каракалпакстан.

В настоящее время в стране вылечились 6690 человек, инфицированных коронавирусом, 3732 пациента проходят лечение, из них 25 находятся в тяжёлом состоянии, а 11 - в критическом.