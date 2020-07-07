В США число зараженных коронавирусом приблизилось к 3 млн

CentralAsia (CA) - По состоянию на 7 июля в США зарегистрировано 2 938 625 зараженных коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

На территории страны эпидемия по-прежнему распространяется быстрыми темпами. На данный момент от вируса в США скончались более 130 тыс. человек.

Часть наблюдателей в стране полагает, что ежедневное выявление инфицированных в количестве нескольких десятков тысяч связано с массовой проверкой на вирусоносительство. Тесты проводятся всем желающим, особым решением Конгресса диагностика бесплатна для всех тех, кто решил сдать анализ.

Другие указывают, что стремительное распространение заражение - это в первую очередь пренебрежение мерами профилактики, в частности, отказом от ношения маски и мытья рук, пишет Euronews.

Всего в мире коронавирус выявлен у 11,6 млн человек, скончались 538 тыс. человек.