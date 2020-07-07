В Узбекистане от коронавируса скончался 38-ой пациент

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CentralAsia (UZ) - В Самарканде 7 июля скончался 61-летний пациент с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Житель Ургутского района был госпитализирован 27 июня в областную инфекционную больницу, поскольку был в контакте с больным коронавирусом. Врачи поставили ему диагноз коронавирус с тяжелым течением инфекции. Болезнь была осложнена двусторонней пневмонией и третьей степенью острой дыхательной недостаточности.

Мужчина ранее страдал хронической почечной недостаточностью, гипертонией, ишемической болезнью сердца, пережил острый инфаркт миокарда.

Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался от острой дыхательной и острой сердечно-сосудистой недостаточности. Это 38-й случай смерти пациента с коронавирусом в Узбекистане.