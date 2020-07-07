В Южной Корее жителям напоминают о мерах борьбы с Covid-19 с помощью дронов. Видео

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CentralAsia (CA) - Жителям столицы Южной Кореи напоминают о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с помощью дронов, сообщает Euronews.

Триста беспилотных летательных аппаратов с установленными на них проекторами формировали в небе над Сеулом сообщения с призывами соблюдать социальное дистанцирование, носить маски, и тщательно мыть руки.

На фоне продолжающегося роста числа инфицированных власти намерены рассмотреть вариант ужесточения профилактических мер по всей стране, в частности ввести трехуровневую систему карантинных мероприятий.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в стране зарегистрирован 13 181 случай заражения коронавирусом, с начала пандемии от вируса скончались 285 человек.