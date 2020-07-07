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  7 июля 2020
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В Ташкенте ввели штрафы для водителей, которые не носят маски

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте ввели штрафы для водителей, которые не носят маски и перчатки. Об этом сообщает пресс-служба компании "Тошшахартрансхизмат", предоставляющей услуги перевозки пассажиров на общественном транспорте.

Водители-нарушители будут платить штраф в размере от 10 до 50% от своей зарплаты за отсутствие масок и перчаток. Специальные группы будут проводить рейды и проверять водителей на наличие масок и перчаток.

Также в компании сообщили о том, что усилены работы по дезинфекции салона автобусов.

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