Глава Минздрава Казахстана сообщил о нехватке медиков в борьбе с коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - На фоне пандемии коронавируса в Атырауской и Мангистауской областях в Казахстане наблюдается острая нехватка врачей. Об этом сегодня во время брифинга сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

По его словам, чтобы решить вопрос с нехваткой медперсонала, планируется в регионы направить врачей.

Также он отметил, что возмещение медработников в столице и других районных центрах осуществляется, в основном, за счет сотрудников вузов и медколледжей, а также мобилизации резидентов.

«То есть регионы стараются обеспечивать самостоятельно в потребности в медработаниках. Там, где они не справляются или есть острый дефицит и нет ни медколледжей, ни вузов, которые могут дополнительно предоставить нам медработников, туда мы направляем. В основном сейчас акцент делается на региональном обеспечении» - сказал глава ведомства.





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