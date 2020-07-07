В Ташкенте задержали ещё 11 человек, подорезваемых в терроризме

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана в Алмазарском и Шайхантахурском районах Ташкента пресекли деятельность подпольной группы, в которой состояли 11 сторонников международной террористической организации «Катибатуль Тавхид ва Джихад». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу СГБ Узбекистана.

Отмечается, что организатор запрещённой группы в январе текущего года попал под влияние экстремистов в результате прослушивания призывов идейных предводителей религиозно-экстремистских течений и террористических организаций – уроженца Кыргызстана Сирожиддина Мухтарова по прозвищу «Абу Салох», граждан Узбекистана Зофира Гаффорова по прозвищу «Абдуллох Зуфар» и Содика Мухаммадиева по прозвищу «Содик Самаркандий». Сообщается, что перечисленные лица сейчас находятся в Сирии и Турции.

В марте подозреваемый планировал выехать в Сирию для присоединения к рядам террористической организации «Катибатуль Тавхид ва Джихад». Однако из-за карантинных мер, введенных в Узбекистане и Турции после пандемии, его план не был реализован.

Задержанные слушали и обсуждали загруженные из сети Интернет материалы экстремистского содержания и некоторые из них изъявляли желание выехать в Сирию для совершения «хижрата» и «джихада».

В местах проживания задержанных лиц были обнаружены запрещенная религиозная литература и листовки, компьютер, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и флеш-карты, которые были оформлены и изъяты в процессуальном порядке для проведения экспертизы хранящихся на них данных. Ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось о задержании в Ташкенте 25 человек, приверженцев группы международной террористической организации “Тавхид ва жиход катибаси” (ТЖК), которая подпольно действовала на территориях Ташкента и Ташкентской области. Сообщалось, что задержанные для совершения “джихада” планировали выехать в Сирию.