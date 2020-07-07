В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 700 тысячам

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зафиксировано 6368 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 82 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1902 (29,9%). Итого в стране на сегодняшний день нарастающим итогом выявлено 694 230 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено свыше 21,5 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 202 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 272 814 человек.