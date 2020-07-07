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  7 июля 2020
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За сутки в России от коронавируса скончались почти 200 человек
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 198 человек, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 48 и Москве – 24.

Общее число жертв коронавируса достигло 10 494. Всего в стране с начала пандемии коронавирус выявлен у 694 230 человек, из них выздоровели 463 880 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 272 814 человек.

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