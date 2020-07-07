В Узбекистане планируют производить препарат против коронавируса «Ковипир»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане могут запустить производство препарата против коронавирусной инфекции «Ковипир». Об этом Kun.uz сообщил советник министра инновационного развития Исажон Султонов.

По словам советника министра, фармкомпания Nobel Pharmsanoat, действующая в Узбекистане, начала процесс государственной регистрации препарата, содержащий активное вещество фавипиравир.

По словам директора по качеству компании Шамшода Шарипова, патент на этот препарат принадлежит японской компании Toyama Chemical.

«Было доказано, что этот препарат обладает широким спектром действия против вирусов, хранящих РНК (гриппа, риновируса, респираторных вирусов и т.д.), и обладает положительным антикоронавирусным эффектом. Он применяется в Японии с февраля 2020 года для лечения пациентов с коронавирусом. Начиная с этого месяца, китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical начала производить ее под торговым названием «Фавилавир». А в России препарат «Авифавир» будет запущен в мае «ХимРаром» и Российским инвестиционным фондом», – сказал Шарипов.

Отмечается, что препарат «Ковипир» в первую очередь будет производиться для нужд Узбекистана.

