В Казахстане еще 115 человек выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились еще 115 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 16 298, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 3248;
- Алматы - 2291;
- Карагандинская область - 1634;
- Атырауская область - 1538;
- Западно-Казахстанская область - 1185;
- Кызылординская область - 950;
- Шымкент - 717;
- Алматинская область - 610;
- Жамбылская область - 585;
- Актюбинская область - 555;
- Павлодарская область - 532;
- Мангистауская область - 458;
- Северо-Казахстанская область - 452;
- Туркестанская область - 444;
- Акмолинская область - 385;
- Восточно-Казахстанская область - 370;
- Костанайская область - 344.
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