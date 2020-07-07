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  7 июля 2020
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В Ташкенте у нескольких продавцов рынка «Абу Сахий» обнаружили коронавирус

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте закрыли крупнейший оптовый рынок страны "Абу Сахий", где нескольким сотрудникам был поставлен диагноз коронавирус.

Как сообщает Телеграм-канал "Коронавирус Инфо", 6 июля были взяты анализы у сотрудников администрации Ташкентского торгового центра "Абу Сахий" в Чиланзарском районе и работающих там предпринимателей.

Результаты показали, что у нескольких сотрудников была коронавирусная инфекция.

Рынок временно закрыт на профилактические мероприятия.

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