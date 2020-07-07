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  7 июля 2020
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Состоялся телефонный разговор главы МИД Таджикистана с министром иностранных дел Японии
пресс-служба МИД Таджикистана
пресс-служба МИД Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги, сообщает пресс-служба таджикского ведомства.

В начале беседы глава МИД Таджикистана выразил соболезнование японскому коллеге в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями на юге страны.

В ходе беседы стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних таджикско-японских отношений в различных сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Касаясь вопросов сотрудничества двух стран в области здравоохранения и медицины, министры подчеркнули важность продолжения взаимопомощи и совместных мер, направленных на предотвращение распространения пандемии коронавируса.

Сироджиддин Мухриддин выразил благодарность Японии за помощь, предназначенную для сфер инфраструктуры, здравоохранения, санитарии, общественного благосостояния, обучения и развития навыков в рамках официальной помощи развитию (ОПР).

Было отмечено, что образование и развитие человеческих ресурсов являются одним из важных направлений развития в Таджикистане, специалисты из Таджикистана участвуют в различных учебных курсах в Японии. Положительный вклад вносит проект стипендии по развитию человеческих ресурсов Японской грантовой помощи (JDS) в области международных отношений, права, экономики и управления, а также Японское агентство международного сотрудничества (JICA) в развитие экономики и социальной сферы Таджикистана.

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