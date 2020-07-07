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  7 июля 2020
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В Узбекистане начнут готовить судоводителей

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана 4 июля приняло постановление «О мерах по подготовке, переподготовке и повышения квалификации судоводителей». Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции.

В соответствии с постановлением, подготовка, переподготовка и повышение квалификации судоводителей, а также выдача удостоверений судоводителей осуществляется следующими ведомствами:

  • Министерством транспорта – по судам I, II и III групп;
  • Министерством по чрезвычайным ситуациям – по маломерным судам;
  • Пограничными войсками Службы государственной безопасности – по принадлежащим им судам I, II и III групп, а также маломерным судам;
  • подготовка, переподготовка и повышение квалификации судоводителей судов I, II и III групп и (или) маломерных судов может осуществляться также юридическими лицами, имеющими лицензию в сфере негосударственных образовательных услуг, которая выдана Государственной инспекцией по надзору за качеством образования.

Постановлением утверждено Положение о порядке подготовки, переподготовки и повышения квалификации судоводителей, а также выдачи удостоверений судоводителя.

Согласно Положению, подготовка, переподготовка и повышение квалификации судоводителей осуществляется на договорной основе.

Для получения удостоверения судоводителя претендент сдает теоретические и практические (тестовое испытание, собеседование (на основе билета), практический экзамен по управлению судном) экзамены.

По результатам экзаменов претендентам выдаются удостоверения судоводителя.

Удостоверения не выдаются по доверенности и действительны в течение 10 лет со дня выдачи.

В соответствии с постановлением, ранее выданные удостоверения судоводителей действительны до 31 декабря 2020 года.

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