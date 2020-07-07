ВОЗ прокомментировала случаи бубонной чумы в Китае и Монголии

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией с бубонной чумой в Китае и Монголии, вспышка не представляет особую опасность. Об этом 7 июля во время брифинга заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«Сейчас мы следим за ситуацией. На данный момент мы не считаем, что вспышка опасна, но мы хорошенько следим за ситуацией», - проинформировала она.



Ранее власти Китая сообщили о случае заболевания бубонной чумой в автономной области Внутренняя Монголия на северо-западе страны. Пациент — местный скотовод был госпитализирован в клинику в городе Баян-Нур и находится в стабильном состоянии. Каким образом он заразился, неизвестно.