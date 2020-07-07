[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана ушел в отпуск

CentralAsia (TM) -  Президент Тукрменистана Гурбангулы Бердымухамедов 6 июля ушел отпуск, который проведет «в одном из курортных центров страны», сообщает госинформагентство ТДХ.

На состоявшемся на минувшей неделе расширенном заседании Кабинета Министров, посвящённом итогам первого полугодия, глава государства объявил о предоставлении руководительскому корпусу страны с 7 июля по 6 августа очередного трудового отпуска, во время которого члены правительства смогут отдохнуть в отечественных здравницах.

"Глава государства посвящает свой досуг научной деятельности и различным видам творчества, в том числе литературному труду, работая над новыми произведениями, а также музыкальному искусству. Одними из любимых видов времяпрепровождения в период отпуска и в выходные дни для туркменского лидера - конные прогулки и общение с ахалтекинскими скакунами, велопробеги, заезды на спортивных автомобилях", - отмечает издание.
print
  • Младшая дочь Нурсултана Назарбаева сняла музыкальное видео в честь 80-летия отца
  • ВОЗ прокомментировала случаи бубонной чумы в Китае и Монголии
  • На утро 6 июля в Казахстане выявлено более 1,4 тысяч новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com