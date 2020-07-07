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  7 июля 2020
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Миздрав Туркменистана рекомендовал населению носить маски «из-за пыли» в воздухе

CentralAsia (TM) -  Министерство здравоохранения Туркменистана рекомендовало носить одноразовые медицинские маски работникам медучреждений, торговых точек, водителям общественного транспорта и сотрудникам других организаций сферы услуг.

Данные рекомендации Минздрава связаны с обнаружение в воздухе Ашхабада и велаятов Туркменистана "повышенного содержания пыли", сообщает 7 июля газета «Нейтральный Туркменистан».

Такие же меры профилактики рекомендованы людям с аллергией и хроническими заболеваниями.

Кроме ношения масок Минздрав рекомендует гражданам мыть руки с мылом в течение 20 секунд, полоскать рот соленой водой, смазывать нос оксолиновой мазью, использовать гармалу и проветривать помещения. Каким образом эти рекомендации, в частности, проветривание помещений загрязненным воздухом, помогут справиться с пылью, неясно.

Ранее «Хроники Туркменистана» сообщали, что за несколько дней до начала визита в Туркменистан экспертов ВОЗ продавцы в супермаркетах, врачи, водители автобусов, почтальоны стали неожиданно носить на рабочих местах медицинские маски. До этого полицейские останавливали людей в масках, требуя их снять и угрожая штрафами.

Кроме этого, в Ашхабаде повысилась интенсивность работ по дезинфекционной обработке мест скопления людей.

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