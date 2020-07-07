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  7 июля 2020
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Сколько денег было выделено на борьбу с коронавирусом в Казахстане?

CentralAsia (KZ) -  На борьбу с коронавирусом Министерству здравоохранения Казахстана было выделено 114 млрд 826 млн тенге. Об этом 7 июля во время брифинга сообщил глава Минздрава Алексей Цой.

Он проинформировал о затратах на борьбу с коронавирусом в стране.

«Из общей суммы 40 млрд 58 млн было выделено из резерва правительства на конкретно: 21 млрд 184 млн - приобретение средств индивидуальной защиты, 2 млрд 30 млн - закуп лекарственных средств, медицинских изделий, 2,5 млрд - на закуп лабораторного оборудования, систем для определения коронавируса. 100 млн тенге на закуп услуги по разработки и выпуск реагентов для выявления коронавируса, 13,7 млрд тенге - услуги по оказанию лабораторных исследований методом ПЦР, 310 млн тенге - закуп аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства для оснащения автомобилей скорой медпомощи, 131 млн тенге - на эвакуацию граждан», - сказал министр.

Также он добавил, что из средств республиканского бюджета было выделено 74 млрд тенге.

«19,5 млрд тенге на медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах. 40,4 млрд на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий. 14,8 млрд тенге на создание трех быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больных», - сказал Цой.

Коронавирус в Казахстане
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