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  7 июля 2020
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У президента Бразилии появились симптомы коронавируса
Президент Бразилии Жаир Больсонару
Президент Бразилии Жаир Больсонару

CentralAsia (CA) -  Тест на коронавирус у президента Бразилии Жаира Босонару оказался положительным, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент сдал тест после появления некоторых симптомов, в частности лихорадки.

Как пишет газета, Болсонару называет коронавирус «гриппом» и не носить маску. В субботу он встречался с послом США и несколькими министрами, и также не пользовался средствами защиты.

Недавно Болсонару наложил вето на закон о всеобщем ношении масок. Также он неоднократно выражал недовольство действиями губернаторов, которые вводили в своих штатах слишком жесткие, по его мнению, меры изоляции.

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