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  7 июля 2020
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В Узбекистане выявили 128 новых случаев коронавируса. Всего 10587
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:30 часов 7 июля количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 10587 (+ 128).

По данным Минздрава, 112 новых случаев было зарегистрировано в Ташкенте, 11 - в Республике Каракалпакстан, 2 - в Джизакской области, 2 - в Кашкадарьинской области и 1 - в Ташкентской области.

В настоящее время в стране вылечено 6 690 человек, инфицированных коронавирусом, 3858 пациентов проходят лечение.

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