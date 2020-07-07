В Узбекистане выявили 128 новых случаев коронавируса. Всего 10587

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:30 часов 7 июля количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 10587 (+ 128).

По данным Минздрава, 112 новых случаев было зарегистрировано в Ташкенте, 11 - в Республике Каракалпакстан, 2 - в Джизакской области, 2 - в Кашкадарьинской области и 1 - в Ташкентской области.

В настоящее время в стране вылечено 6 690 человек, инфицированных коронавирусом, 3858 пациентов проходят лечение.