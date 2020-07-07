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  7 июля 2020
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В Узбекистане за день зафиксирован второй летальный исход от коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 7 июля скончался 79-летний мужчина, у которого был коронавирус. Это 39-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране с начала пандемии.

По данным Минздрава, у жителя Юнусабадского района столицыс 19 июня наблюдалась повышенная температура и кашель, но он в течение недели не обращался за медицинской помощью.

2 июля мужчина обратился в семейную поликлинику, где у него взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Ему диагностировали COVID-19, ишемическую болезнь сердца, стенокардию, гипертонию и паркинсонизм.

Несмотря на реанимационные процедуры, пациент скончался от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

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