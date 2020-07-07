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  7 июля 2020
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В Узбекистане прокомментировали сбои в работе Facebook
Предыстория: В Узбекистане отмечают сбои в работе Facebook

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане сбои в работе Facebook объяснили возможной "модернизацией оборудования или профилактикой у того или иного провайдера, или оператора". Об этом заявил пресс-секретарь Государственной инспекция «Узкомназорат» Азамат Акабиров.

"В последние несколько дней в соц. сетях обсуждается вопрос плохой работы Фейсбук. Ко мне с просьбой прокомментировать этот вопрос обратились представители нескольких СМИ. Хотел отметить, что ГИ «Узкомназорат» осуществляет технический контроль за качеством услуг связи, рассматривает вопросы, связанные с технической инфраструктурой операторов и провайдеров. Доступность различных сайтов не в нашей компетенции. Мы не отслеживаем доступность сайтов", - отметил представитель инспекции.

По информации «Узкомназорат», периодически меняется доступность различных сайтов и это обычно для интернета.

"По данным в соц. сетях пользователи по-разному описывают данную ситуацию, кто-то заявляет о свободном доступе через мобильные сети и имеет затрудненный доступ через выделенное соединение, кто-то наоборот. А у кого-то вообще нет проблем с доступом. В целом нет оснований полагать, что имеется массовое отсутствие доступа к Фейсбук. Вероятно, это связано с модернизацией оборудования или профилактикой у того или иного провайдера, или оператора", - отметил Акабиров.

Ранее сообщалось, что в последние дни в Узбекистане наблюдается резкое снижение скорости работы социальной сети Facebook.

Очевидцы отмечают, что соцсеть не заблокирована, но страницы загружаются очень долго, в несколько раз дольше, чем обычно, иногда по несколько минут. В то же время все остальные сайты и соцсети, насколько известно, работают нормально. Причина этого пока никем не озвучена. При этом с анонимайзерами, VPN страницы открываются как ранее, быстро.

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