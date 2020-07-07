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  7 июля 2020
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Ферганская область оказала гуманитарную помощь Баткенской области на $81000

CentralAsia (UZ) -  Ферганская область Узбекистана оказала гуманитарную помощь Баткенской области КР - медицинское оборудования на сумму 6 млн 300 тысяч сомов (более $81 тыс). Гумпомощь включает в себя защитные средства и диагностическое лабораторное оборудование, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом КР.

Мероприятие было проведено на основе переговоров полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишера Абдрахманова и главы Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева.

По данным узбекистанских СМИ, узбекская сторона передала кыргызской 5000 тест-систем на COVID-19 и 13 видов медицинского оборудования, а также средства для борьбы с коронавирусом.

Руководство Баткенской области выразило благодарность президенту Узбекистана и руководству Ферганской области за оказанную помощь в трудной ситуации.

Ранее сообщалось, что Узбекистан направил в Кыргызстан 8 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Согласно официальному сообщению пресс-службы правительства Кыргызстана, гуманитарная помощь включает в себя мобильные концентраты кислорода – 50 комплектов и неинвазивной искусственной вентиляции легких с расходными материалами – 100 штук.

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