США уведомили ООН о выходе из Всемирной организации здравоохранения

CentralAsia (CA) - США уведомили генерального секретаря ООН о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.



По его словам, данное решение вступит в силу с 6 июля 2021 года.

По определенным условиям ВОЗ, прежде чем выйти из состава организации США должны полностью погасить финансовые обязательства перед ВОЗ, также эти условия включают предупреждение о выходе за один год.



США являются участником Устава ВОЗ с 21 июня 1948 года.



Как сообщил Джюаррик, генеральный секретарь ООН сейчас совместно с ВОЗ проверяет, соблюдаются ли все условия для выхода США.



О намерениях выйти из состава ВОЗ президент США Дональд Трамп высказал еще 29 мая 2020 года.