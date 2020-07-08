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  8 июля 2020
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США уведомили ООН о выходе из Всемирной организации здравоохранения

CentralAsia (CA) -  США уведомили генерального секретаря ООН о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, данное решение вступит в силу с 6 июля 2021 года.

По определенным условиям ВОЗ, прежде чем выйти из состава организации США должны полностью погасить финансовые обязательства перед ВОЗ, также эти условия включают предупреждение о выходе за один год.

США являются участником Устава ВОЗ с 21 июня 1948 года.

Как сообщил Джюаррик, генеральный секретарь ООН сейчас совместно с ВОЗ проверяет, соблюдаются ли все условия для выхода США.

О намерениях выйти из состава ВОЗ президент США Дональд Трамп высказал еще 29 мая 2020 года.

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