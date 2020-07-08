Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7 июля направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в результате сильных наводнений, сообщает пресс-служба президента.



«С большой печалью воспринял трагическое известие о гибели людей и значительных разрушениях в результате сильных наводнений в целом ряде южных районов Китайской Народной Республики



Выражаю наши искренние соболезнования родным и близким жертв природной стихии, всем пострадавшим желаю полного выздоровления», - говорится в сообщении.

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