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  8 июля 2020
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Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 7 июля направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в результате сильных наводнений, сообщает пресс-служба президента.

«С большой печалью воспринял трагическое известие о гибели людей и значительных разрушениях в результате сильных наводнений в целом ряде южных районов Китайской Народной Республики

Выражаю наши искренние соболезнования родным и близким жертв природной стихии, всем пострадавшим желаю полного выздоровления», - говорится в сообщении.

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