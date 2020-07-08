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  8 июля 2020
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В Узбекистане за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 308 граждан
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане коронавирус выявлен еще у 83 граждан, общее количество выявленных случаев за сутки составило 308, сообщает Минздрав.

Новые случаи были выявлены в Ташкентской области — 23 (16 были в контакте, 7 среди населения). 18 в Ташкенте (4 были в контакте, 14 среди населения). По 15 в Бухарской и Сырдарьинской областях, а также 12 в Навойиской области среди граждан, которые контактировали с зараженными.

Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 10670. За прошедшие сути в общей сложности вирус выявлен у 308 граждан. 117 случаев обнаружено среди населения.

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