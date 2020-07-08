В Узбекистане девушки устроили флешмоб против сексизма и насилия

CentralAsia (UZ) - Несколько узбекистанских девушек, являющихся членами онлайн-сообщества Exponautz Art Gallery, организовали флешмоб в поддержку прав женщин против сексизма и насилия.

Участницы онлайн-сообщества разместили на своих страничках в социальных сетях фотографии, а также попросили других поддержать их инициативу.

«Сексизм, мизогиния, слатшейминг, харассмент, насилие, виктимблейминг, менсплейинг, ксенофобия — мы устали от этого. Мы устали молчать и терпеть, думать, что все пройдет, что это нормально. Мы не хотим бояться, стесняться, скрываться и закрываться. Мы хотим просто быть самими собой, сами выбирать, что нам носить, делать, думать, говорить. В связи со всей информацией о событиях в Узбекистане, мы решили устроить небольшой социальный проект–флешмоб, посвященный наболевшим темам в нашей стране», — написали в Facebook участницы сообщества.

На фотографиях девушки держат плакаты с такими высказываниями, как: «Женщина - не животное!», «Келинка не значит слуга», «Мое тело - мое дело !!!». Участницы акции сфотографировались возле гостиницы «Узбекистан» и Дворца «Дружбы народов».

«Наша цель — привлечь внимание общественности к простым "мелочам", которые формируют нашу повседневность, развить обсуждение и просто не молчать», - отмечают организаторы акции.

Флешмоб группы Exponautz Art Gallery распространился в социальных сетях.

На странице блогера Умида Гафурова в ответ девушкам опубликовали фотосессию. На фото молодой человек держит плакаты с надписями на узбекском языке: «Если есть гендерное равенство, ты тоже таскай кирпичи», «Выполни свой долг, раз стала келинкой», «Если ты не хочешь рожать, жени своего мужа!».

Акция узбекистанских девушек проходит после инцидента в городе Фергане. Девушка в коротких шортах была избита молодым человеком на одной из городских улиц Ферганы, и видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. Но дело не дошло до суда.